Oud-senator waarschuwt voor autocratische tendensen in Nederland

In zijn recente boek waarschuwt hij voor autocratische tendensen, bekend uit de VS, Hongarije en Polen, die hij ook in Nederland ontwaart. Onlangs maakte Schaap bekend dat hij zijn VVD-lidmaatschap heeft opgezegd. Dat lijsttrekker Dilan Yeşilgöz de deur naar de PVV op een kier zette, was voor de oud-senator de spreekwoordelijke druppel. Volgens hem kan er geen sprake zijn van een schone lei, verwijzend naar de veroordeling van PVV-leiders Wilders voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak.

Dat Yeşilgöz de PVV in het Radio 1-verkiezingsdebat afserveerde, maakt op Schaap weinig indruk. 'De partijdemocratie intern is zo'n beetje verdwenen, de leden tellen niet meer mee. Congressen zijn een wassen neus', luidt de kritiek van Schaap op de VVD. 'Mark Rutte is een joviale kerel. Hij kan alles goed aan elkaar praten, maar hij staat voor mij ook een beetje model voor die ontwikkeling richting autocratie.

