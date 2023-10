Oud-premier Boris Johnson aan de slag als presentator bij GB News

"GB News is een rebelse zender met een trouwe en groeiende aanhang. Ik kijk ernaar uit om binnenkort aan de slag te gaan en mijn oprechte mening te geven over wereldzaken", zegt Johnson bij zijn bekendmaking."Ik zal het hebben over de immense kansen voor GB, maar ook over de uitdagingen en waarom onze beste dagen nog moeten komen."

Johnson zal volgens de zender onder meer"een sleutelrol" vervullen bij de berichtgeving over de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en die in de Verenigde Staten volgend jaar. Ook gaat hij een nieuwe serie maken over de wereldwijde macht van Groot-Brittannië.

