Oud-medewerker klaagt Kanye West aan voor discriminatie en intimidatie

Een oud-medewerker heeft Kanye 'Ye' West (46) aangeklaagd voor onder meer discriminatie en intimidatie. Volgens Amerikaanse media zegt de man dat de rapper zorgde voor een 'onveilige werkomgeving'. Hij eist een schadevergoeding. "Hoewel Kanye zichzelf beschouwde als een god of een koning, was hij in werkelijkheid een slecht gehumeurde tiran" De oud-medewerker Trevor Phillips zegt dat Ye hem meerdere keren heeft uitgescholden en vernederd omdat hij zwart is.

"Phillips was er nooit getuige van dat West tegen een wit persoon schreeuwde of hem uitschold, maar zag en ervoer bij talloze gelegenheden dat hij wel tegen zwarte mensen tekeerging", staat in de aanklacht.Trevor begon in november 2022 bij het modebedrijf van de rapper en werkte later ook voor diens inmiddels opgeheven privéschool. In die periode zou hij Ye ook meerdere antisemitische opmerkingen hebben horen make

