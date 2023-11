Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland in Nations League

'Wembley is een prachtig stadion om te spelen. Ik ga ervan uit dat het uitverkocht raakt.' Op Wembley is plaats voor 90.000 toeschouwers. Maar eerst: het Schotse Hampden Park. Ook niet mis. Daar is ruimte voor ruim 50.000 toeschouwers. Casparij: 'Hoe groter, hoe beter. Ik hoop dat het daar ook een beetje gevuld is.

NOS: Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland in Nations LeagueHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

NOS: Wekdienst 31/10: Rutte naar Maleisië • Oranje-Schotland in Nations LeagueNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan je dag.

RTVDRENTHE: Bondscoach Jonker weet nog niet of Miedema speelt tegen SchotlandDe speelster van Arsenal maakte afgelopen vrijdag in Nijmegen tegen Schotland (4-0) in de slotfase haar rentree in Oranje, na tien maanden afwezigheid.

NUSPORT: Weerzien Van de Donk met coach Schotland: 'Moest kapot hard werken'Tijdens de Nations League-wedstrijden van Oranje tegen Schotland staan Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk tegenover een oude bekende. Pedro Martínez Losa, de Schotse bondscoach, speelde een belangrijke rol in de carrières van de Oranjevedettes.

NOS: Oranje op jacht naar tweede zege op Schotland in vijf dagen: 'Puntjes op de i zetten'Na de 4-0 zege op Schotland wil de ploeg van Andries Jonker dinsdagavond in Glasgow de slordigheden er uithalen en nog beter spelen.

