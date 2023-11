Bonmatí speelde een sleutelrol op het door Spanje gewonnen wereldkampioenschap, dat afgelopen zomer werd gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. De middenvelder maakte drie doelpunten en won de prijs voor beste speelster van het toernooi. Met FC Barcelona pakte ze het landskampioenschap, de beker én de Champions League.

De 4-0 zege van vrijdag was een ruime. Maar onderschatten, nee dat zal Oranje niet doen, verzekert Daniëlle van de Donk. "Ik onderschat eigenlijk nooit een team. Dat moet je gewoon niet doen, dat is inderdaad een valkuil. Elke wedstrijd is anders. Zij gaan er volle bak op, want zij moeten winnen. Maar wij moeten er gewoon staan, wij zijn het betere team."Toch schortte er vrijdag nog wel wat aan, vindt de middenvelder.

Het duel op Wembley van 1 december, tegen Sarina Wiegmans Engeland, zijn zelfs al 60.000 tickets verkocht, waarvan 150 aan Nederlandse fans. Oranje-verdedigster Kerstin Casparij kan niet wachten. "Wembley is een prachtig stadion om te spelen. Ik ga ervan uit dat het uitverkocht raakt." Op Wembley is plaats voor 90.000 toeschouwers.

Maar eerst: het Schotse Hampden Park. Ook niet mis. Daar is ruimte voor ruim 50.000 toeschouwers. Casparij: "Hoe groter, hoe beter. Ik hoop dat het daar ook een beetje gevuld is."Vier dagen terug had Oranje een eenvoudige voetbalavond tegen Schotland. De eerste wedstrijd in het tweeluik eindigde in 4-0 voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker. Prima zege.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland • Pelova terug als wingbackHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland • Pelova terug als wingbackHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland in Nations LeagueHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland in Nations LeagueHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Oranje in iconische voetbaltempels: vanavond Hampden Park, in december WembleyVoor de wedstrijd op het iconische Wembley op 1 december tegen Engeland zijn zelfs al 60.000 tickets verkocht, waarvan 150 aan Nederlandse fans.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Oranje in iconische voetbaltempels: vanavond Hampden Park, in december WembleyVoor de wedstrijd op het iconische Wembley op 1 december tegen Engeland zijn zelfs al 60.000 tickets verkocht, waarvan 150 aan Nederlandse fans.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕