Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland • Pelova terug als wingback

Een nieuwe naam in de basiself van Jonker: Pelova is terug als rechter wingback. Casparij begint opnieuw in de basis, een basisplaats voor Miedema is voorlopig nog te vroeg.

Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland in Nations League
Hier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Oranje in iconische voetbaltempels: vanavond Hampden Park, in december Wembley
Voor de wedstrijd op het iconische Wembley op 1 december tegen Engeland zijn zelfs al 60.000 tickets verkocht, waarvan 150 aan Nederlandse fans.

