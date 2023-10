Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland • Koeman maakt voorselectie bekend

Een wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaagDe Nederlandse voetbalsters bereiden zich voor op het duel in de Nations League tegen Schotland

De Nederlandse voetbalsters zijn nog altijd in de race voor groepswinst in de Nations League en plaatsing voor de Olympische Spelen. Sterker, Oranje heeft de zaken in eigen hand door de winst onlangs op vice-wereldkampioen Engeland na de domper tegen België.

"Ja, dat is lekker, dat wil je altijd", trapt Lieke Martens de open deur moeiteloos in. Maar de ervaren aanvalster vergeet niet de realiteit scherp in het oog te houden. Want Engeland verrassen is leuk, maar je hebt er geen bal aan als je de wedstrijden tegen mindere landen niet ook wint.Het is eerst even wachten tot 13.00 uur. headtopics.com

Daarna gaat de traditionele topdrie vooruitblikken op het weekend. Om 14.30 uur bespreekt PSV-trainer Peter Bosz de topper tegen Ajax en even verderop staat Arne Slot in Rotterdam de pers te woord. Nummer drie Feyenoord gaat dit weekend op bezoek bij nummer vier Twente.In de avond een eredivisiewedstrijd. Vitesse speelt om 20.00 uur thuis tegen PEC Zwolle. Na de eerste helft van dat duel trappen de Oranjevrouwen in de Goffert in Nijmegen af voor hun Nations League-duel met Schotland.

Bestuurslid Barça fel op Vinicius: 'Hij verdient een klap, hij is een een clown'FC Barcelona-bestuurslid Mikel Camps heeft hard uitgehaald naar Vinicius Junior. Volgens Camps was de speler van Real Madrid geen slachtoffer van racisme in de wedstrijd tegen Sevilla. Lees verder ⮕

Woordvoerder Barça fel op Vinicius: 'Hij verdient een klap, hij is een een clown'De woordvoerder van het bestuur van FC Barcelona, Mikel Camps, heeft hard uitgehaald naar Vinicius Junior. Volgens Camps was de speler van Real Madrid geen slachtoffer van racisme in de wedstrijd tegen Sevilla. Lees verder ⮕

'Brobbey was een uitzondering, maar Leipzig is een goede springplank'Lees meer Lees verder ⮕

25 jaar Stemwijzer: een vloek of een zegen?Deze week is de 25e Stemwijzer online gekomen voor de verkiezingen in november. Bij stemhulp-websites zoals Stemwijzer, kunnen kiezers hun politieke voorkeur testen aan de hand van stellingen. Lees verder ⮕

Oranje wint niet zomaar twee keer van Schotland: 'Dat wordt wel onderschat'International Lieke Martens en bondscoach Andries Jonker kijken vooruit naar de duels met Schotland in de Nations League. Vrijdag speelt Oranje thuis in Nijmegen, dinsdag in Glasgow. Lees verder ⮕

Oranje wint niet zomaar twee keer van Schotland: 'Dat wordt wel onderschat'International Lieke Martens en bondscoach Andries Jonker kijken vooruit naar de duels met Schotland in de Nations League. Vrijdag speelt Oranje thuis in Nijmegen, dinsdag in Glasgow. Lees verder ⮕