Oranje wint ruim van Schotland en houdt plaatsing voor Spelen in eigen hand

Nederland heeft de eerste wedstrijd in het tweeluik met Schotland in de Nations League-groepsfase gewonnen. In Nijmegen werd het 4-0 voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker, waarin Vivianne Miedema tien maanden na haar gescheurde kruisband haar rentree maakte in Oranje. In de groep staat Nederland bovenaan, in punten gelijk met Engeland, dat met 1-0 won van België. Lauren Hemp maakte in Leicester de enige treffer voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

Het herstel van de topscorer aller tijden van Oranje en de Engelse competitie gaat in goed overleg tussen Arsenal en Jonker, die al aangaf te hopen Miedema als 'bonus' in te kunnen zetten bij de Nations League-duels met Schotland. Vanaf de bank zag Miedema hoe Oranje na twaalf minuten op voorsprong kwam. Kerstin Casparij, gestart op de plaats van Janssen, vond na een goede loopactie ruimte voor een voorzet. Danielle van de Donk kwam voor haar verdediger en werkte de bal in het doel.

