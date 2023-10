Oranje wint niet zomaar twee keer van Schotland: 'Dat wordt wel onderschat'

De Nederlandse voetbalsters zijn nog altijd in de race voor groepswinst in de Nations League en plaatsing voor de Olympische Spelen. Sterker, Oranje heeft de zaken in eigen hand door de winst onlangs op vice-wereldkampioen Engeland na de domper tegen België. 'Ja, dat is lekker, dat wil je altijd', trapt Lieke Martens de open deur moeiteloos in. Maar de ervaren aanvalster vergeet niet de realiteit scherp in het oog te houden.

Dat geeft wel aan waar Schotland staat. Een prima ploeg, die zich heel goed ontwikkelt. Een van de vele landen die razendsnel aansluit bij de top.' Martens, tegen Engeland goed voor een treffer en een assist, kan dat alleen maar bevestigen. 'Schotland heeft een aantal individueel goede speelsters op wie we moeten blijven letten. Maar we zullen vooral naar onszelf moeten kijken. We moeten vast aan de bal zijn en het spel gaan maken. We moeten veel kansen creëren.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Kuijt snapt dat Gravenberch Jong Oranje links liet liggenLees meer Lees verder ⮕

Sarri voor Feyenoord-clash: ‘Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien’Maurizio Sarri was op de persconferentie uiterst lovend over Feyenoord. De trainer van Lazio trof de Rotterdammers vorig jaar al in de Europa League en spreekt met veel respect over de opponent van woensdagavond, die dit keer wacht in het kader van de Champions League. Lees verder ⮕

Sarri voor Feyenoord-clash: ‘Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien’Maurizio Sarri was op de persconferentie uiterst lovend over Feyenoord. De trainer van Lazio trof de Rotterdammers vorig jaar al in de Europa League en spreekt met veel respect over de opponent van woensdagavond, die dit keer wacht in het kader van de Champions League. Lees verder ⮕

Berghuis over Steijn: 'Ik denk dat hij dat zelf verteld heeft aan De Telegraaf'Steven Berghuis heeft gereageerd op het gerucht dat Maurice Steijn van hem af wilde bij Ajax. De aanvallende middenvelder maakt gehakt van de berichtgeving én zijn voormalige oefenmeester. Lees verder ⮕

Feyenoord mag hopen op eerste plek in poule door verrassende wending in SchotlandGaat Celtic voor een stunt zorgen in de groep van Feyenoord? De Schotten zijn onverwachts op voorsprong gekomen tegen Atlético Madrid op Celtic Park, dat ontploft. Lees verder ⮕

Oranje blijft zevende op FIFA-ranglijst, maar wordt gepasseerd door PortugalVideo: Samenvatting: Griekenland-Nederland (0-1). Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl Lees verder ⮕