Oranje vervolgt jacht op Spelen en wacht mogelijk cruciaal duel op Wembley

'Trainer, ben je wel goed', zei een van de Oranjespeelsters een jaar geleden tegen bondscoach Andries Jonker. Hij had net voorgesteld om de olympische droom met het oog op de volle speelkalender en vrees voor blessures te laten varen. 'De speelsters willen naar de Spelen, dus dan gaan we er ook voor', herpakte de bondscoach zich. En zo begon Oranje een maand geleden aan de jacht op een olympisch ticket.

In een uitverkochte Galgenwaard boekte de thuisploeg door een laat doelpunt van Renate Jansen een knappe 2-1-zege op de ploeg van Sarina Wiegman. En zo is er nog niks beslist in groep 1. België en Schotland hielden elkaar in evenwicht (1-1), waardoor onze zuiderburen voorlopig bovenaan staan in de stand. Terwijl Oranje vrijdag en dinsdag tegen Schotland speelt, ontmoeten België en Engeland elkaar ook tweemaal.

Nederland Headlines

Lees verder:

NUsport »

Vier Telstar-spelers weigeren in regenboogshirt te spelen bij KKD-wedstrijdTelstar-spelers Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen zijn niet van plan om vrijdag tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel met TOP Oss in regenboogshirts te spelen. Lees verder ⮕

Vier spelers van Telstar willen niet in shirt met regenboogmotief spelenWaarom de vier spelers het shirt niet willen dragen, is niet duidelijk. De club zegt hun keuze te respecteren. Lees verder ⮕

Vier Telstar-voetballers weigeren in regenboogshirt te spelen bij KKD-duelTelstar-spelers Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen zijn niet van plan om vrijdag tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel met TOP Oss in regenboogshirts te spelen. Lees verder ⮕

Vier spelers van Telstar willen niet in shirt met regenboogmotief spelenWaarom de vier spelers het shirt niet willen dragen, is niet duidelijk. De club zegt hun keuze te respecteren. Lees verder ⮕

Vier Telstar-spelers weigeren in regenboogshirt te spelen en missen wedstrijdVier spelers van Telstar willen niet in een speciaal regenboogshirt van hun club spelen. Dat meldt lokale omroep NH Nieuws woensdagavond. Het tenue is onderdeel van een campagne van de ploeg uit Velzen-Zuid, waarmee Telstar wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Lees verder ⮕

Vier Telstar-spelers weigeren in regenboogshirt te spelen en missen wedstrijdVier spelers van Telstar willen niet in een speciaal regenboogshirt van hun club spelen. Dat meldt lokale omroep NH Nieuws woensdagavond. Het tenue is onderdeel van een campagne van de ploeg uit Velzen-Zuid, waarmee Telstar wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Lees verder ⮕