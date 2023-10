Oranje Leeuwinnen vieren rentree van Miedema bij ruime overwinning

Sterspeler Vivianne Miedema mocht na bijna een jaar afwezigheid haar rentree vieren in Oranje, dat dankzij een overwinning van Engeland tegen België (1-0) de koppositie grijpt in Groep 1.

Jonker moest achterin improviseren door de afwezigheid van Victoria Pelova en Dominique Janssen. Onder meer Kerstin Casparij en Caitlin Dijkstra begonnen daardoor achterin. Miedema was pas net terug van een kruisbandblessure en begon op de bank. Daardoor bleef het spitsenduo bestaan uit Lieke Martens en Beerensteyn, met kort daarachter Jill Roord.Schotland moest het stellen zonder haar grote ster Caroline Weir.

Oranje had geen kind aan de Schotse vrouwen. In de twaalfde minuut opende Van de Donk de score. Casparij versnelde met de bal aan de voet en zette laag voor, waarna Van de Donk het laatste tikje gaf: 1-0. headtopics.com

Twintig minuten later verdubbelden de Oranje Leeuwinnen hun voorsprong. Daarbij werd Nederland geholpen door Sophie Howard, die het slappe schot van Sherida Spitse slecht verwerkte. Daardoor kon Esmee Brugts van dichtbij de rebound afmaken: 2-0.

Zeven minuten na rust viel de derde Oranje-treffer. Na een lange bal van Spitse stond Beerensteyn in één keer vrij voor keeper Lee Alexander, die niet opgewassen was tegen het subtiele wippertje van de aanvaller: 3-0. headtopics.com

Ook de 4-0, die viel in de 71ste minuut, kwam op naam van Beerensteyn, die bij de tweede paal binnenkopte uit een goede voorzet van Damaris Egurrola: 4-0. Tien minuten voor tijd mocht Miedema onder luid applaus van de fans in De Goffert haar rentree in het Oranje-shirt maken.

Prima wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen. Ik denk dat de afwezigheid van Miedema het hele team sterker heeft gemaakt, maar fijn dat ze er weer bij is

