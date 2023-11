Oranje dichter bij Parijs, maar genieten deed Jonker in Schotland 'met vlaagjes'

' Op Hampden Park, waar minder supporters aanwezig waren dan gehoopt, voetbalde Oranje moeizaam. En dat terwijl het vijf dagen geleden nog zo soepel ging tegen diezelfde Schotten. Toen won Oranje met 4-0. 'Het resultaat ben ik zeer tevreden mee en winnen is het belangrijkste', zei Jonker. 'Maar het was vrijdag wel beter qua voetbal. Dat was genieten, vanavond was het genieten met vlaagjes. De eerste helft was stroperig en er was een korte fase dat we er weinig grip op hadden.

