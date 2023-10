Opvallende woorden Maduro voor Ajax-debuut: 'Hopelijk nu wel maximale inzet'

de hoop uit dat zijn spelers 'nu wel maximale inzet tonen'. Daar ontbrak het aan tegen FC Utrecht, bij onder meer Steven Berghuis.. Het is de eerste wedstrijd na het vertrek van Maurice Steijn."Of ik gespannen ben? Het hoort erbij, het gaat prima", zegt de debuterende Maduro voor de camera van

In vergelijking met de afgang in Utrecht treedt Ajax aan met twee nieuwe namen: Diant Ramaj vervangt de geblesseerde Jay Gorter en Steven Berghuis keert ten koste van Kristian Hlynsson terug in de basiself. Berghuis kreeg na zijn abominabele invalbeurt veel over zich heen de laatste dagen.Maduro reageert:"Kijk, op het veld moet je natuurlijk je taken uitvoeren. Daar hebben we de laatste dagen aandacht aan gegeven.

De interim-trainer van Ajax heeft het gevoel dat de spelers er positiever instaan dan afgelopen weekend."Ja, al weet je het natuurlijk nooit. Ik heb toch wel een beetje vertrouwen in de groep. Ze hebben er zin in. We gaan het iets anders doen, misschien geeft dat ook energie. Compacter, de linies dichter op elkaar en het centrum dicht houden."Interview headtopics.com

