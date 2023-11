Opvallende kritiek op Kane: 'Transfer naar Bayern geen goede beslissing'

Volgens Owen was Kane afgelopen zomer te gretig om Spurs te verlaten. 'Hij had de optie om te blijven, in een geweldig startend Spurs te spelen en zo mee te kunnen doen om de eerste plaats. Dan had hij na afloop van deze jaargang echt de wereld aan zijn voeten gehad', zei Owen tegen DAZN. 'Harry had zelfs het all time-doelpuntenrecord in de Premier League kunnen benaderen en een geweldige erfenis kunnen achterlaten bij de club waar hij zijn voetballeven heeft doorgebracht.

'Harry had gewoon bij Spurs moeten blijven en na dit seizoen transfervrij kunnen vertrekken, maar hij was blijkbaar te wanhopig om prijzen te winnen', verklaarde Owen. 'Bayern is een van de grootste clubs van de wereld, maar ik zou het niet heel speciaal vinden om met Bayern kampioen te worden. Dat zal Bayern met én zonder Harry doen.'

'Het enige voordeel van zijn transfer naar Bayern is dat de kans groter is om de Champions League te winnen. Maar voor mij is Manchester City daarin de topfavoriet', aldus de voormalig spits van Liverpool, Real Madrid, Newcastle United en Manchester United. 'Als Kane dit seizoen met Bayern de treble wint, dan mag iedereen zeggen dat ik ongelijk heb. Maar als hij alleen de Duitse titel wint, blijf ik erbij dat het geen goede beslissing was van Harry.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Bayern München doet opvallende transferbelofte: 'Krijgt alles wat hij nodig heeft'Thomas Tuchel heeft toestemming gekregen van Bayern München om zijn selectie te versterken tijdens de winterse transferperiode. De Duitse trainer heeft aangegeven dat zijn selectie op het moment te weinig diepte bevat om op drie fronten succesvol actief te zijn.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Maaskant komt met opvallende Feyenoord-tip: 'Opvolger van Pusic'FC Dordrecht-trainer Michele Santoni zou een geschikte opvolger zijn voor de vertrokken Marino Pusic bij Feyenoord. Dat vindt Robert Maaskant, die goed contact heeft met de Italiaanse oefenmeester.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Opvallende kritiek op Jorrel Hato: ‘Normaal word je naar het tweede verbannen’Edgar Davids is opvallend kritisch op Jorrel Hato, die door velen wordt gezien als het enige lichtpuntje bij Ajax dit seizoen. Te gast in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport zegt de voormalig international dat hij nog niet helemaal onder de indruk is van de zeventienjarige verdediger.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Opvallende kritiek op Jorrel Hato: ‘Normaal word je naar het tweede verbannen’Edgar Davids is opvallend kritisch op Jorrel Hato, die door velen wordt gezien als het enige lichtpuntje bij Ajax dit seizoen. Te gast in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport zegt de voormalig international dat hij nog niet helemaal onder de indruk is van de zeventienjarige verdediger.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Öztürk doet suggestie bij Koeman: 'Nu één van meest opvallende Nederlanders'Süleyman Öztürk vindt dat Crysencio Summerville met Nederland mee moet naar het EK. De columnist van Voetbal International ziet in de aanvaller een complete buitenspeler die op dit moment de Championship in Engeland op zijn kop zet.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van Bommel grapt na Feyenoord-transfer: 'Doe effe normaal joh, stuurde ik'Mark van Bommel vindt het jammer dat hij Calvin Stengs niet heeft kunnen overtuigen van een langer verblijf bij Royal Antwerp FC. De 24-jarige spelmaker verkoos een stap naar Feyenoord boven een definitieve transfer naar The Great Old.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕