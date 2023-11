Oproep om noorden Gazastrook te verlaten nu 'urgent' • Aanklager Strafhof bij grensovergang Gaza

Een stille tocht in Eindhoven, die bedoeld was om alle slachtoffers van het conflict tussen Israël en Palestijnen te herdenken, is uitgelopen op een tocht die vooral tegen Israël was gericht.

Er werden leuzen geroepen zoals 'Free Palestine' en 'Israël terrorists', schrijft Omroep Brabant. Aan de tocht deden zo'n 500 mensen mee. De organisatoren van Our Children Our Voice riepen op om stil te zijn, maar dat lukte niet. De tocht verliep volgens Omroep Brabant verder vreedzaam en zonder incidenten.

