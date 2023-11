Oproep om noorden Gazastrook te verlaten nu 'urgent' • Passagiers uit Israël bedreigd in Dagestan

President Biden heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat de noodhulp aan Gaza 'onmiddellijk en aanzienlijk' moet worden vergroot. Dat meldt het Witte Huis in een verklaring. De twee spraken elkaar vanochtend over de telefoon. Vandaag zouden 33 vrachtwagens met noodhulp de grensovergang bij Rafah zijn gepasseerd. Voor de aanval van Hamas op 7 oktober werd de Gazastrook door honderden vrachtwagens per dag bevoorraad.

Biden riep Netanyahu nogmaals op om de burgers in Gaza in de strijd tegen Hamas zo veel mogelijk te sparen. Israël heeft het recht om zijn eigen burgers te beschermen tegen terrorisme, zegt het Witte Huis in de verklaring. Maar Biden benadrukte de noodzaak om dat 'in lijn met het internationale humanitaire recht te doen waarin de bescherming van burgers vooropstaat'.

