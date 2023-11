Oppermachtige Schouten veel sterker dan de rest op 5.000 meter

Irene Schouten heeft bij het eerste schaatstoernooi van het seizoen meteen laten zien in topvorm te zijn. Na haar zege op de 3.000 meter was ze ook op de 5.000 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf veel sneller dan de concurrentie. Met haar winnende tijd van 6.42,24 kwam ze zelfs in de buurt van haar eigen Nederlands record (6.41,25) en zette ze de tweede tijd ooit gereden in Thialf neer.

Daarna volgen de wereldbekers in China (Peking, 17-19 november), Noorwegen (Stavanger, 1-3 december) en Polen (Tomaszów, 8-10 december). In de slotrit beten Marijke Groenewoud, die eerder dit weekend de 1.500 meter won, en Sanne in 't Hof zich stuk op de tijd van Schouten. Groenewoud klokte 6.50,77, een persoonlijk record. In 't Hof werd met 6.52,11 derde en is dus ook verzekerd van de eerste vier wereldbekers.

Oppermachtige Schouten veel sterker dan de rest op 5.000 meterNa haar zege op de 3.000 meter is Irene Schouten ook op de 5.000 meter veel sneller dan de concurrentie. Marijke Groenewoud wordt tweede op liefst acht seconden. Lees verder ⮕

Schouten klasse apart op 3.000 meter, Kok snelste op eerste 500 meterIrene Schouten heeft zaterdag in Heerenveen de 3.000 meter op het wereldbekerkwalificatietoernooi gewonnen. Antoinette Rijpma-de Jong greep in eerste instantie naast de World Cup-tickets, maar werd na de diskwalificatie van Elisa Dul alsnog vijfde. Femke Kok bevestigde op de eerste 500 meter haar favorietenstatus. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, Kok verslaat Leerdam op 500 meterDe andere startbewijzen voor de wereldbekers over 3.000 meter gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune en Sanne in 't Hof. Antoinette Rijpma-De Jong valt net buiten de topvijf. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, Kok verslaat Leerdam op 500 meterDe andere startbewijzen voor de wereldbekers over 3.000 meter gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune en Sanne in 't Hof. Antoinette Rijpma-De Jong valt net buiten de topvijf. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter, toch geen diskwalificatie voor verrassende DulDe andere startbewijzen voor de wereldbekers gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune en Sanne in 't Hof. Antoinette Rijpma-De Jong valt net buiten de topvijf. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, diskwalificatie voor verrassende DulDe andere startbewijzen voor de wereldbekers gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune, Sanne in 't Hof en Antoinette Rijpma-De Jong. Elisa Dul reed de derde tijd, maar zij werd gediskwalificeerd. Lees verder ⮕