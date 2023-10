Opnieuw ongeval op rotonde De Haar, gemeente Assen gaat asfalt verruwen

Veel weggebruikers in Assen kennen hem wel, de spekgladde rotonde aan de Haarweg bij de afrit van de A28. Afgelopen dinsdag ging het opnieuw mis. Een 21-jarige motorrijder gleed onderuit op het asfalt en raakte zwaargewond. Om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen, wil de gemeente Assen binnenkort het wegdek verruwen. Een woordvoerder geeft aan dat Assen de situatie op de rotonde nauwlettend in de gaten houdt.

'Op rijbanen van rotondes hangt de verharding in de richting van de berm. Wanneer het dan regent of vuil op de weg is, kan dat leiden tot slippartijen. Het kan ook zijn dat verkeer vanaf de A28 met hogere snelheid de rotonde oprijdt.' In 2020 werd de rotonde opnieuw onder handen genomen. De gemeente koos ervoor een bypass aan te leggen. Dit is een rijbaan die geen onderdeel uitmaakt van de rotonde. Verkeer dat vanaf de snelweg Assen binnenrijdt, kan zo om de rotonde heenrijden.

Lees verder:

RTVDrenthe »

TikTok-ster Iris verwerkt jeugdtrauma in theatershow: 'Een meisjesdroom'Ze verovert het internet met haar typetjes en haar video's worden stuk voor stuk honderdduizenden keren bekeken. Toch kiest Iris Rulkens in haar theatershow voor een veel serieuzere toon, met een rol voor haar overleden vader. 'Ik ga dat trauma wat luchtiger proberen te maken. Lees verder ⮕

Europese hockeykampioenen strijken neer in Assen: 'Laten zien hoe mooi het spelletje is'Belankrijk, want nieuwe aanwas kunnen meerdere clubs in Drenthe wel gebruiken, ziet Jolanda Feijen, secretaris van Hockey Vereniging Assen. Lees verder ⮕

Geen horeca terug in gesloten Grand Café 't Wapen in Assen maar kantoorNa vijf jaar is het hernieuwde horecaleven van het ooit zo markante herenlogement uit 1780 weer voorbij. 't Wapen krijgt straks op de benedenverdieping een bedrijf in personeels- en salarisadministratie. Lees verder ⮕

Gesloten Grand Café 't Wapen in Assen wordt kantoorpandNa vijf jaar is het hernieuwde horecaleven van het ooit zo markante herenlogement uit 1780 weer voorbij. 't Wapen krijgt straks op de benedenverdieping een bedrijf in personeels- en salarisadministratie. Lees verder ⮕

Opnieuw Israëlische grondtroepen in Gaza • 'Doden bij invallen op Westoever'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

- Beluister #670 - De Klimaatkerk en haar evangelisten (deel I)Beluister De Jortcast: 670 - De Klimaatkerk en haar evangelisten (deel I) Lees verder ⮕