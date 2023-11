Opnieuw luchtaanvallen en grondtroepen in Gaza • 'VS heeft geen intentie om troepen te sturen'

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.Aanklager Internationaal Strafhof: ‘Belemmering hulpverlening aan Gaza kan misdaad zijn’

"Er zouden geen belemmeringen moeten zijn voor het leveren van noodhulp aan kinderen, vrouwen en mannen", zei hij bij een bezoek aan de grensovergang tussen Egypte en Gaza. "Dit zijn onschuldige mensen met rechten."

Israël erkent het Internationaal Strafhof niet, de Palestijnen wel. Khan hoopt dat hij toch de Gazastrook in mag om onderzoek te doen naar mogelijke oorlogsmisdaden, zegt hij in een video op X:#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend. Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine. 👇 https://t. headtopics.com

De VS heeft zijn militaire aanwezigheid in de regio overigens wel opgevoerd. Er liggen onder meer twee vliegdekschepen in de Middellandse Zee.Persbureau Reuters meldt op basis van meerdere Palestijnse bronnen dat er afgelopen nacht opnieuw hevige luchtaanvallen zijn geweest in het noorden van de Gazastrook. Viabevestigt het Israëlische leger deze aanvallen en zegt dat er 600 doelen zijn beschoten.

Het lijkt erop dat er op verschillende plekken in de Gazastrook weer geleidelijk internet- en telefoonverkeer mogelijk is. Door de aanhoudende Israëlische aanvallen was vrijdagavond vrijwel alle communicatie uitgevallen.Zowel het Israëlische leger als de Syrische staatstelevisie meldt dat Israël verschillende doelen in Daraa, in het zuiden van Syrië, heeft aangevallen. headtopics.com

