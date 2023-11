Opnieuw luchtaanvallen en grondtroepen in Gaza • Israël valt opnieuw doelen in Syrië aan

Persbureau Reuters meldt op basis van meerdere Palestijnse bronnen dat er afgelopen nacht opnieuw hevige luchtaanvallen zijn geweest in het noorden van de Gazastrook. Via X bevestigt het Israëlische leger deze aanvallen en zegt dat er 600 doelen zijn beschoten.

De luchtaanvallen zijn gesteund door Israëlische grondtroepen, die de Gazastrook opnieuw binnendrongen. Op meerdere plekken zijn er gevechten geweest tussen Palestijnse militanten en het Israëlische leger. Over slachtoffers is nog niks bekend. Het lijkt erop dat er op verschillende plekken in de Gazastrook weer geleidelijk internet- en telefoonverkeer mogelijk is. Door de aanhoudende Israëlische aanvallen was vrijdagavond vrijwel alle communicatie uitgevallen.

