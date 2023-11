Opnieuw luchtaanvallen en grondtroepen in Gaza • Gegijzelde Shani Louk overleden

De moeder van de door Hamas gegijzelde Shani Louk is door het Israëlische leger geïnformeerd dat haar dochter dood is. Dat vertelt ze aan Duitse media. De 22-jarige Duitse werd door terroristen van Hamas op 7 oktober vanaf het festivalterrein in Re'im ontvoerd.

Op beelden die op sociale media vlak na de aanval rondgingen was te zien dat Louk bewusteloos in een pickup-truck werd meegenomen. Haar moeder herkende haar aan haar tatoeages. De afgelopen weken deed de familie van Louk verschillende oproepen in de media om er alles aan te doen om Shani terug te halen.

