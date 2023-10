Opmars Griekspoor in Bazel gestuit door nederlaag tegen Hurkacz

Griekspoor begon overtuigend aan de wedstrijd op het Zwitserse hardcourt. De Nederlandse nummer 25 van de wereld won via een tiebreak de eerste set tegen Hurkacz, die plek 11 van de mondiale ranglijst bezet. In het tweede bedrijf moest Griekspoor al vlot zijn servicebeurt inleveren. Die voorsprong gaf zijn Poolse opponent niet meer uit handen. Ook in de derde set had Hurkacz aan één break voldoende. Zo komt er een einde aan een knappe week van Griekspoor.

De 27-jarige Noord-Hollander won in de eerste ronde van de Braziliaan Thiago Seyboth Wild, waarna hij in de achtste finales verrassend afrekende met Alex de Minaur. Vervolgens bleek Hurkacz net een maatje te groot. Donderdag werd Botic van de Zandschulp uitgeschakeld in Bazel. De Veenendaler kwam er met 6-4 en 6-1 niet aan te pas in zijn achtstefinalepartij tegen titelverdediger Félix Auger-Aliassime. Het toernooi in Bazel duurt tot en met zondag.

