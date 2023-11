Op Maarten: Sanne Wallis de Vries proost vanavond op Maarten van Roozendaal

Sanne Wallis de Vries speelt in nieuwe versie Virginia WoolfCabaretiers Sanne Wallis de Vries, Bas Hoeflaak en Alex Ploeg gaan de hoofdrollen spelen in een nieuwe Nederlandse versie van het beroemde toneelstuk Wie is er bang voor Virginia Woolf?. Ook actrice Claire Bender is te zien in de voorstelling die van januari tot en met mei door heel Nederland toert, meldt Kobra Theaterproducties op haar website. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, diskwalificatie voor verrassende DulDe andere startbewijzen voor de wereldbekers gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune, Sanne in 't Hof en Antoinette Rijpma-De Jong. Elisa Dul reed de derde tijd, maar zij werd gediskwalificeerd. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, Kok verslaat Leerdam op 500 meterDe andere startbewijzen voor de wereldbekers over 3.000 meter gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune en Sanne in 't Hof. Antoinette Rijpma-De Jong valt net buiten de topvijf. Lees verder ⮕

