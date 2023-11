Oosting verklaart plan van Twente tegen Feyenoord: 'Dan speel je ze in de kaart'

Twente'We wilden de lijn doortrekken in eigen huis, voor een geweldig publiek', vertelde Oosting in gesprek met ESPN. 'We moesten vooral van eigen kracht uitgaan, ook tegen Feyenoord. Dat het dan zo uitpakt, met hoge druk en een doelpunt, is heel prettig. We maakten er een mannelijke wedstrijd van. Gedurende de eerste helft hadden we veel de bal, maar bleven we een beetje in de opbouw zitten. We kwamen er wel een paar keer aardig uit.

Oosting had zich voorbereid en offerde Sem Steijn op aan Ramiz Zerrouki, die tegen zijn oude club speelde. 'Ik vind Ramiz echt een goede speler, maar als je hem vrijlaat en je zakt in, dan speel je Feyenoord in de kaart. Dan kunnen ze de ruimtes bezetten en hebben ze hun beste speler aan de bal. Ramiz kan mensen aan het werk zetten. Daarom speelde Sem een wedstrijd in een wedstrijd en dat heeft hij prima gedaan.

Lof had Oosting ook voor Manfred Ugalde, die de score opende. 'Hij is een beetje klein, maar hij kan de bal verschrikkelijk goed vasthouden. Ja, hij kan irritant zijn, maar wel in de goede zin van het woord. Hij maakt er een wedstrijd van en kijkt wat de scheidsrechter toelaat. Dus opzoeken, duels aangaan. Hij brengt ons aan het voetballen.'Oosting had overigens nog wel een punt van kritiek en dat had te maken met de derby van vorige week tegen Heracles Almelo. headtopics.com

