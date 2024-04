Oordeel over Ajax-directeur Kroes kan lang duren

In Amsterdam kan men nog wel even wachten voordat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een oordeel klaar heeft over de zaak rondom Alex Kroes , de algemeen directeur vanDe krant geeft antwoord op zes prangende vragen over de zaak rondom Kroes, die eerder deze week door Ajax werd geschorst wegens handel met voorkennis . De bestuursraad lijkt Kroes te steunen, maar de Raad van Commissarissen staat lijnrecht tegenover de nieuwe directeur. Een besluit van de AFM zal lang duren.

'De zaak zal normaal gesproken geen prioriteit krijgen. Het is ook niet zo dat je ze kunt bellen om een kwestie zoals deze met spoed te behandelen: de AFM opereert onafhankelijk en autonoom. Kenners vermoeden dat het gerust een half jaar kan duren voordat er een oordeel is over Kroes.' De zaak rondom Kroes is een gecompliceerde: zelfs wanneer het oordeel gunstig uitvalt voor Kroes, blijft de relatie tussen de directeur en de club verstoor

