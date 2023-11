Ook bloemen bij huis overleden Matthew Perry

Bij het appartementencomplex in New York waar de personages van Friends zogenaamd woonden, groeit het aantal bloemen, kaarsjes en berichten ondertussen gestaag."Bedankt dat je onze vriend wilde zijn", valt op een van de kartonnen bordjes te lezen. Mensen troosten elkaar en pinken een traantje weg.

De 54-jarige Perry speelde tien seizoenen lang de rol van Chandler Bing in Friends. Het is een van de meest populaire sitcoms in de tv-geschiedenis.Gwyneth Paltrow had 'magische zomer' met Matthew PerryJake Paul droomt al van bruiloft met Jutta Leerdam

Friends-fans geschokt door overlijden Matthew Perry: 'Iedereen heeft een vriend verloren'Niet alleen in Hollywood, maar in heel de wereld heerst vandaag grote verslagenheid, want de jarenlange vriend-voor-velen Matthew Perry is niet meer. Lees verder ⮕

Adele eert Matthew Perry tijdens Las Vegas-showAdele bracht zaterdag tijdens haar show in Las Vegas een eerbetoon aan Matthew Perry. Dat meldt TMZ. Eerder op de avond werd bekend dat de Amerikaans-Canadese acteur, bekend van de hitserie Friends waarin hij Chandler Bing speelde, op 54-jarige leeftijd is overleden in Los Angeles. Lees verder ⮕

Eric de Munck: 'Anders kijken naar Friends na dood Matthew Perry'We gaan anders naar de comedyserie Friends kijken nu een van de hoofdrolspelers uit de serie, Matthew Perry, is overleden. Dat zegt entertainmentdeskundige Eric de Munck (40). 'Zo'n serie drijft hierdoor toch verder het verleden in.' Lees verder ⮕

Matthew Perry droomde van roem, maar liet zich er totaal door opvretenMatthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden. Lees verder ⮕

Warner Bros.: 'Nalatenschap Matthew Perry leeft voort'Na het overlijden van Matthew Perry komt Warner Bros. met de reactie dat 'zijn nalatenschap zal voortleven in vele harten'. De filmstudio produceerde alle afleveringen van 'Friends', waarin Matthew het personage Chandler vertolkte. Lees verder ⮕

Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalenOp de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. 'We zijn er kapot van', is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles. Lees verder ⮕