Ook als Ajax van eigen helft af durft, wankelt Brighton geen seconde • Goal Gravenberch

Brighton wint, Ajax verliest. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de club dat Brighton een Europese wedstrijd wint.

Ajax oogde misschien wat compacter dan het de afgelopen weken deed. Maar voetballend stelde het niet veel voor. Een bal op de paal, dat was het wel. Lees het hele wedstrijdverslag via onderstaande link:

Ajax verliest ook zonder Steijn: Brighton klopt Amsterdammers in Europa LeagueDoor de nederlaag staat Ajax laatste in groep B van de Europa League, met twee punten uit drie wedstrijden. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

