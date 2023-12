Onwelwording en ongeluk op A58

In een huis aan de Hoofdstraat in Rijen zijn vanavond twee mensen onwel geworden. Mogelijk gaat het om een koolmonoxidevergiftiging. De brandweer, politie en ambulance rukten uit naar het adres, waar de bewoners volgens een getuige niet meer aanspreekbaar waren. In de staart van de file op de A58 is weer een nieuw ongeluk gebeurd. Daardoor is er wederom maar één rijstrook open. Een bergingsbedrijf is ter plaatse en daarna moet het wegdek worden schoongemaakt.

Volgens Rijkswaterstaat wordt de weg rond negen uur weer vrijgegeven. De auto's die betrokken waren bij het ongeluk op de A58 zijn meegenomen door de berger. Met een ZOAB-cleaner is Rijkswaterstaat nu bezig met het schoonmaken van het wegdek. De vertraging is nog steeds 20 minuten. De poorten van Slot Loevestein, het kasteel waar Hugo de Groot ooit uit ontsnapte via een boekenkist, zijn gesloten door het hoogwater. Dat zal nog duren tot ongeveer morgenmiddag vier uur





