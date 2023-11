Ontluisterende reeks wankelende Ten Hag: slechtste start in 61 (!) jaar

Voor Ten Hag worden de cijfers meedogenloos. Het voetbalbolwerk Manchester United is bezig aan een bijna historisch seizoen. Voor het eerst in 61 (!) jaar verloor de club acht van de eerste vijftien officiële wedstrijden van het seizoen. Toen eindigde de topclub uiteindelijk als negentiende in een competitie met 22 clubs.

Ook de statuur van Old Trafford brokkelt langzaam af. Ten Hag is bezig aan de slechtste reeks van Manchester United in liefst 93 jaar.

