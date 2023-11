Ontlading bij Van Hooijdonk: eerste basisplek én goal voor Bologna

De spits had dinsdag pas zijn eerste basisplaats bij Bologna. Dat luisterde hij dus wel meteen op met een treffer.Ongeluk in Spanje: Jos Verstappen crasht en parkeert auto in de vangrail

VOETBALZONENL: Dolle vreugde bij Sydney van Hooijdonk na eerste treffer voor winnend BolognaSydney van Hooijdonk heeft zijn eerste treffer voor Bologna te pakken. De spits zorgde in het bekerduel met Hellas Verona voor de 2-0, wat ook de eindstand zou blijken te zijn. Van Hooijdonk komt in de Serie A amper aan spelen toe, maar mocht het dinsdagavond negentig minuten laten zien van trainer Thiago Motta.

