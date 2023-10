Onrust onder Nederlandse stemacteurs: bedrijven vervangen mensen door AI

De angst van veel stemacteurs begint uit te komen: kunstmatige intelligentie (AI) neemt een deel van hun werk over. Bedrijven veranderen contracten, acteurs krijgen e-mailtjes met de mededeling dat hun diensten binnenkort niet meer nodig zijn en een enkeling is al vervangen door een robotstem. Digitale nieuwskiosk Blendle is één van de bedrijven waar de ingehuurde stemacteurs afgelopen weken in onzekerheid zaten.

Voor een Amerikaanse uitgever sprak hij twaalf delen van boekenserie De Tovenaarsring in. 'Bij het dertiende boek werd ik vervangen door een Vlaamse robotstem', zegt Kramer. 'Niet om aan te horen.' Luisteraars dachten er ook zo over. Het regent 1-sterrenrecensies bij het dertiende deel. 'Ik heb de uitgever toen gebeld waarom ze dit hebben gedaan. Het was vooral een geldkwestie.

