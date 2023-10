Onrust bij treinstation: gevechten tussen supporters Brighton en Ajax

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Dolend en stuurloos Ajax lijkt op het juiste moment te komen voor BrightonBrighton & Hove Albion degradeerde ruim twintig jaar geleden bijna naar het amateurniveau in Engeland. Anno 2023 spelen the Seagulls echter in de Europa League en zijn er complimenten in overvloed vanwege het aanvallende en gedurfde spel. Lees verder ⮕

Dolend en stuurloos Ajax lijkt op het juiste moment te komen voor BrightonBrighton & Hove Albion degradeerde ruim twintig jaar geleden bijna naar het amateurniveau in Engeland. Anno 2023 spelen the Seagulls echter in de Europa League en zijn er complimenten in overvloed vanwege het aanvallende en gedurfde spel. Lees verder ⮕

Brighton-manager De Zerbi probeert Ajax te analyseren: 'Het is moeilijk'Roberto De Zerbi vindt het moeilijk om Ajax te analyseren, nu de resultaten slecht blijven en Maurice Steijn is vervangen door interim-trainer Hedwiges Maduro. Wel lijkt de Italiaanse manager van genoeg kansen te zien. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Drie kansen, vier goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Drie kansen, vier goals Aston Villa tegen AZ • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕