Online Kansspelen en Voetbalwedstrijd Manchester City - Aston Villa

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.liep zondag tegen Arsenal (0-0) averij op in de strijd om de Engelse landstitel.

De regerend landskampioen wil dan ook niets liever dan woensdag winnen van, met 18 goals topscorer in de Premier League. De Noorse topschutter kreeg tegen Arsenal nauwelijks kansen en was daar zichtbaar gefrustreerd door. Haaland zal dan ook extra gemotiveerd zijn tegen Villa, dat eerder dit seizoen met 1-0 won vanUnibet heeft voor de ontmoeting in Manchester een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Manchester City - Aston Villa is dit een speciale odd voor de openingsgoal van Haaland. De reguliere quotering is 2.8

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



voetbalzonenl / 🏆 16. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Aston Villa moet na galashow tegen Ajax heel diep gaan voor punt in Premier LeagueAston Villa heeft de midweekse prestatie tegen Ajax geen vervolg kunnen geven in de eigen competitie. West Ham United was de ploeg uit Birmingham te slim af. Door een goal van Michail Antonio werd het 1-1 in Londen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax-plaaggeest Aston Villa komt met schrik vrij na arbitrale beslissingLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Aston Villa haalt na galashow tegen Ajax onderste uit kan met punt tegen West HamAston Villa heeft de midweekse prestatie tegen Ajax geen vervolg kunnen geven in de eigen competitie. West Ham United was de ploeg uit Birmingham te slim af. Door een goal van Michail Antonio werd het 1-1 in Londen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Live meepraten in de Conference League: Aston VillaAjax hoopt zich donderdagavond ten koste van Aston Villa te plaatsen voor de kwartfinale van de UEFA Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam eindigde in 0-0. In dit topic kan je meepraten over de return op Villa Park.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Brian Brobbey keert terug in de spits bij Ajax voor duel met Aston VillaDe opstelling van Ajax voor het Conference League-duel met Aston Villa is bekend. Trainer John van 't Schip kiest ervoor om Josip Sutalo aan te wijzen als vervanger van de geschorste Tristan Gooijer. Devyne Rensch schuift daardoor op naar de rechtsbackpositie.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Loting Conference League: Aston Villa tegen LOSC Lille, Fenerbahçe tegen OlympiakosDe loting van de Conference League heeft enkele interessante affiches opgeleverd. Ajax-beul Aston Villa treft LOSC Lille. Het Turkse Fenerbahçe moet het gaan opnemen tegen Olympiakos. Het Belgische Club Brugge werd als eerste uit de koker getrokken en treft het Griekse PAOK. Club Brugge rekende in de achtste finales af met Molde FK. PAOK was over twee wedstrijden te sterk voor Dinamo Zagreb. Aston Villa wacht dus een zware clash met LOSC Lille. De Fransen schakelden in de vorige ronde Sturm Graz uit en gaan het nu dus moeten opnemen tegen de absolute topfavoriet voor de eindzege in de Conference League.Fenerbahçe komt dus de andere Griekse ploeg, Olympiakos, tegen

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »