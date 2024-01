Online Kansspelen en Vertrek van Van Gastel

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(lid van de Raad van Commissarissen bij NAC) kwalijk dat hij een vertrek van Van Gastel heeft tegengehouden.

�Hij was als voetballer zelf toch meteen weg als hij ergens wat meer geld kon krijgen?�Vervolgens noemt Krabbendam wat voorbeelden op. �Sterker nog, hij ging rondjes lopen bij Nottingham (Forest, red.) en staakte volgens mij ook toen hij van Benfica naar Feyenoord kon. Nu kan zijn trainer onwijs veel geld verdienen in Istanbul en zegt hij als commissaris: �Nee, nee, daar doen we niet aan, aan dat soort dingen.� Dat is toch ook wat? Gun die jongen die overstap!�is van mening dat Van Gastel zelf een fout heeft gemaakt met het contract dat hij tot medio 2024 ondertekend





Besiktas is de houding van NAC beu: soap rond Van Gastel krijgt nieuwe wendingBesiktas heeft een officieel bod gedaan op NAC Breda-trainer Jean-Paul van Gastel, zo meldt Voetbal International. De Bredanaars willen hun oefenmeester niet laten gaan en die houding werkt de Turkse topclub ‘op de zenuwen’, zo klinkt het.

Besiktas wil Van Bronckhorst als trainer, maar NAC houdt assistent-trainer tegenDe voormalig trainer van Feyenoord kan in Istanboel de opvolger worden van Riza Calimbay. Een akkoord tussen Besiktas en Van Bronckhorst is er echter nog niet. De oefenmeester wil namelijk Jean-Paul van Gastel meenemen als assistent-trainer. De coach van NAC mag echter niet weg van zijn huidige werkgever. Besiktas zou zelfs bereid zijn een afkoopsom te betalen voor Van Gastel, maar het is nog maar de vraag of dat de club uit Breda kan overtuigen afscheid te nemen van zijn hoofdcoach. Van Gastel staat sinds dit seizoen onder contract bij NAC en maakt tot dusver een prima indruk

