Online kansspelen en de interesse van United in Weghorst

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.De 31-jarige spits kan zich het moment dat hij voor het eerst over de interesse van United hoorde nog goed herinneren.

�Het ging erg goed bij Besiktas en ik had het er ook enorm naar mijn zin�, blikt Weghorst terug tegenoverme belde. Ik lag al in bed, met onze dochter Daantje in mijn armen. Ik nam op en Simon zei: 'Wout, United wil je hebben!� Ik liet mijn telefoon uit mijn handen vallen en barstte in huilen uit.�De overgang naar United had echter nog wel heel wat voeten in de aarde, aangezien Besiktas Weghorst eigenlijk tot het einde van het seizoen zou huren. Na wekenlang onderhandelen kwam er alsnog witte roo





