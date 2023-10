Ongeslagen Spurs boeken achtste Premier League-zege en blijven koploper

Tottenham Hotspur heeft ondanks een matige eerste helft het uitduel met Crystal Palace gewonnen. De koploper van de Premier League boekte een 2-1 zege. De Spurs, met Oranje-international Mickey van de Ven zoals vertrouwd naast de Argentijn Cristian Romero in het centrum van de verdediging, hadden het voor de rust lastig tegen de middenmoter. De thuisploeg kreeg de betere kansen. Zo schoot Jordan Ayew in kansrijke positie recht op doelman Guglielmo Vicario af.

Met een prima reflex hield de Italiaanse keeper daarna ook Odsonne Edouard van scoren af. Tot de 0-1 had Tottenham nog geen enkel schot op doel afgeleverd en de treffer zelf was nota bene een eigen doelpunt van Joel Ward, na een mislukte voorzet van James Maddison. Maddison gaf later wel een geslaagde voorzet op Son Heung-min (intikker). In blessuretijd scoorde Ayew nog met een volley voor Palace.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOSsport »

Onbreekbaar Spurs verslaat ook Palace en verstevigt koppositie in Premier LeagueTottenham Hotspur heeft de geweldige seizoenstart vrijdagavond van een nieuw hoofdstuk voorzien. Ook Crystal Palace moest eraan geloven: 1-2. Door de zege heeft de ploeg van succestrainer Ange Postecoglou de koppositie in de Premier League weer een klein beetje verstevigd. Lees verder ⮕

Protest haalt niets uit: Premier League-voetbal op kerstavond keert terugLees meer Lees verder ⮕

Premier League-voetbal op de dag van kerstavond keert terugLees meer Lees verder ⮕

Voor het eerst sinds 1995 Premier League-duel op 'Kerstavond' ondanks protestIn de Premier League wordt dit seizoen voor het eerst sinds 1995 een wedstrijd op de dag van Kerstavond gespeeld, zo meldt onder meer de BBC donderdag. Wolverhampton Wanderers en Chelsea spelen dan ondanks protesten tegen elkaar. Lees verder ⮕

Na 28 jaar weer Premier League-duel op dag van Kerstavond ondanks protestenIn de Premier League wordt dit seizoen voor het eerst sinds 1995 een wedstrijd op de dag van Kerstavond gespeeld, zo meldt onder meer de BBC donderdag. Wolverhampton Wanderers en Chelsea spelen dan ondanks protesten tegen elkaar. Lees verder ⮕

Irritatie in Engeland: na 28 jaar weer Premier League-duel op dag van KerstavondIn de Premier League wordt dit seizoen voor het eerst sinds 1995 een wedstrijd op de dag van Kerstavond gespeeld, zo meldt onder meer de BBC donderdag. Wolverhampton Wanderers en Chelsea spelen dan ondanks protesten tegen elkaar. Lees verder ⮕