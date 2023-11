Ongeslagen koploper PSV duwt Ajax naar laatste plek: 5-2

De ongeslagen koploper PSV won zondagmiddag met 5-2 van het in crisis verkerende Ajax.

De Eindhovense club heeft dertig punten uit tien wedstrijden, terwijl de Amsterdammers naar de laatste plek zijn afgedaald. Bekijk hier de analyses van studio-analist Robert Maaskant en data-analist Bart Frouws in

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

LIVE: PSV schiet uit startblokken, De Jong doet Ajax direct na rust pijn met 2-2Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

PSV leidt en verwijst Ajax naar virtuele laatste plaats • Volendam voor tegen ExcelsiorIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax op slag van rust op 1-2 bij PSV, Brobbey trefzeker na kansenregenKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribuneIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribuneIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕