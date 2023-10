Ongemakkelijk beeld bij Ajax: spelers kleden zich zwijgend uit voor eigen aanhang

en Brighton waren de meegereisde Amsterdammers natuurlijk niet blij met het resultaat. De selectie van de Amsterdammers besloot zich dan ook even te melden voor het uitvak in het American Express Community Stadium.

Daar speelde zich een heel ongemakkelijk tafereel af, waarbij de spelers muisstil voor hun eigen publiek stonden en één voor één hun shirt aan de fans gaven.Berghuis lijkt aan zijn medespelers aan te geven dat ze hun shirt uit moeten trekken en die aan de meegereisde fans moeten geven. Een mooi gebaar, maar het levert wel een tikje ongemakkelijke beelden op.Video

