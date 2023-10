Onderzoek: slechte communicatie leidde tot dood gevangene in Krimpen

Als gevolg van een reeks communicatiefouten is een 24-jarige gedetineerde in maart omgekomen in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel. Het OM verdenkt de toenmalige celgenoot van Hill ervan hem te hebben geslagen en verwurgd. Uit onderzoek blijkt nu dat betrokken personeel in verschillende gevangenissen geen duidelijke afspraken had gemaakt en dat de regie ontbrak.

Toen de mannen, op eigen verzoek, samen in een cel zaten en er zorgen waren over het veranderende en verwarde gedrag van de latere verdachte, werd niet ingegrepen. Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft een samenvatting van het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij spreekt van 'een pijnlijke constatering'. Hij heeft met de moeder van het slachtoffer gesproken voordat de Kamerbrief werd verzonden.

Sarri voor Feyenoord-clash: ‘Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien’Maurizio Sarri was op de persconferentie uiterst lovend over Feyenoord. De trainer van Lazio trof de Rotterdammers vorig jaar al in de Europa League en spreekt met veel respect over de opponent van woensdagavond, die dit keer wacht in het kader van de Champions League. Lees verder ⮕

Zwitserse justitie sluit strafrechtelijk onderzoek naar FIFA-baas InfantinoEr liep sinds 2020 een onderzoek naar de preses van de wereldvoetbalbond, die in opspraak raakte door een aantal geheime ontmoetingen met procureur-generaal Michael Lauber. Lees verder ⮕

Zweedse mannen zonder te weten vader na spermadonatie voor onderzoekNa DNA-onderzoek blijken in ieder geval drie mannen buiten hun weten om vader is geworden. Ze stonden tijdens hun diensttijd op verzoek sperma af voor onderzoek. Lees verder ⮕

Onderzoek wijst uit: Ajax beste opleider voor topcompetities in de wereldLees meer Lees verder ⮕