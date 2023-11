Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Marc Overmars afgerond

De onderzoeksfase is nu afgerond en de aanklager heeft met zijn team van onderzoekers alle feiten verzameld. Het feitenrelaas is met een aangifte voorgelegd aan de tuchtcommissie, die spoedig uitspraak zal doen. Het is inmiddels een kleine twee jaar geleden dat de vijftigjarige Overmars vertrok bij Ajax. Dat kwam destijds als een donderslag bij heldere hemel.

De voormalig td van de Amsterdammers had verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijk personeel achter zijn naam staam. Zo zou hij foto's van zijn geslachtsdeel opgestuurd hebben. Na zijn vertrek bij Ajax streek Overmars al snel neer in België, bij Royal Antwerp FC. Daar heeft hij nu de technische leiding. De uitspraak die de tuchtcommissie over enkele weken gaat doen, wordt schriftelijk verspreid. Overmars kan vervolgens bepalen of hij in hoger beroep wil gaan

