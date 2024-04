Onderzoek naar belangenverstrengeling technisch directeur Ajax afgerond

Het onderzoek bij Ajax naar eventuele belangenverstrengeling van de weggestuurde technisch directeur Sven Mislintat bij de aankoop van spelers is afgerond. Dat heeft Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse club, dinsdagmiddag laten weten. Ajax was van plan deze week met een persbericht te komen over de uitkomst van het door accountants- en adviesbureau KPMG verrichte onderzoek.

'Dat staat klaar, maar is nu even overschaduwd door wat hier gebeurt', zegt Van Praag, doelend op het schorsen van de kersverse algemeen directeur Alex Kroes die zou hebben gehandeld in aandelen van Ajax met voorkennis, De 51-jarige Mislintat werd mei vorig jaar aangesteld als directeur voetbalzaken bij Ajax. Hij tekende een contract tot en met de zomer van 2026. De Duitser besteedde meer dan 100 miljoen euro aan twaalf nieuwe spelers, maar werd eind september ontslagen. Ajax stond op dat moment in de onderste regionen van de eredivisi

