Ondernemers blij met waterstofsubsidie, maar klimaat heeft er nog weinig baat bij

De koning gaf vrijdag het startschot voor de aanleg van een groot waterstofnetwerk. Ook het demissionaire kabinet zet vol in op waterstof en stopt miljoenen extra in de ontwikkeling van waterstoftechnologie voor het zwaar vervoer (vrachtwagens en bestelbussen). Maar experts zijn kritisch. De Europese Unie eist dat Nederland voor 2030 op z'n minst dertig waterstoftankstations heeft. Het kabinet mikt op veertig nieuwe tankstations in de komende jaren.

Zo heeft het Duitse Wiesbaden haar volledige waterstofbusvloot aan de kant gezet omdat de tanktechniek niet ver genoeg was, had een waterstoftreinvloot in Frankfurt grote opstartproblemen en annuleerden steden als Wenen, Rome en Tokyo hun plannen voor waterstoftransport vanwege de hoge kosten. Een groter bezwaar tegen waterstof, zegt hoogleraar Energie en Grondstoffen Ernst Worrell (Universiteit Utrecht), is dat het op korte termijn niet groen geproduceerd worden.

Gravenberch oogst luid applaus bij winnend Liverpool, ook Dallinga scoortLiverpool wint in de Europa League met 5-1 van Toulouse. Ryan Gravenberch maakt indruk namens de Engelsen, die fier aan kop staan in Groep E. Lees verder ⮕

Ochtendkranten zien Ajax ook onder Maduro falen: ‘Pijn aan de ogen’De Nederlandse ochtendkranten zijn niet mild voor Ajax, dat donderdagavond op bezoek bij Brighton & Hove Albion kansloos met 2-0 onderuit ging. Nadat het contract van trainer Maurice Steijn maandag ontbonden werd, wisten de Amsterdammers ook onder interim-trainer Hedwiges Maduro niet thuis te geven. Lees verder ⮕

