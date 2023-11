Onder 19 pakt drie punten tegen Lazio in Rome

Onder 19 pakte voor de wedstrijd van de hoofdmacht tegen Lazio al de drie punten in Rome. Aymen Sliti maakte het eerste doelpunt van de wedstrijd en ook zonder twijfel de allermooiste. Nonchalant krulde het zeventienjarige talent de bal achter de keeper van de Romeinen.Robin van Persie moet als coach van de talenten trots hebben toegekeken langs de kant. Feyenoord Onder 19 gaat mede door de goal ook nog eens aan kop in hun poule van de Youth League.Interview

NUSPORT: Feyenoord reist met Trauner en Wieffer af naar Rome voor CL-duel met LazioGernot Trauner en Mats Wieffer zitten in de Feyenoord-selectie voor het Champions League-duel met Lazio. Trauner kampte de voorbije weken met een blessure, terwijl Wieffer afgelopen weekend ziek was.

