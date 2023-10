Onbreekbaar Spurs verslaat ook Palace en verstevigt koppositie in Premier League

Van de eerste negen PL-wedstrijden won Spurs er al zeven. Twee duels eindigden in een gelijkspel. Die indrukwekkende reeks zorgde ervoor dat de bezoekers vrijdagavond afreisden naar Selhurst Park als koploper én in het bezit van 24 punten. Tegen Palace, de huidige nummer elf, was er zoals verwacht een basisplaats voor Nederlander Micky van de Ven, sinds kort

Gemakkelijk ging het niet voor Postecoglou en co. Spurs was in de eerste helft wel beter, ook had het veel meer balbezit, maar tot scoren kwam het niet. De ban werd pas na 53 minuten spelen gebroken, toen Palace-verdediger Joel Ward de bal van dichtbij in eigen doel schoot. De thuisploeg kwam die klap niet meer te boven. Toen Heung-min Son na 66 minuten spelen de score verdubbelde, was de zege binnen.

