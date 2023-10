Onana neemt het op voor Garnacho wegens dreigende schorsing

Dinsdagavond verscheen er op het sociale medium een post van Garnacho en zijn doelman Andre Onana met twee emoji's van een gorilla in het bijschrift, de bijdrage is inmiddels verwijderd. De Kameroense keeper had zijn ploeg de overwinning bezorgd door in blessuretijd van het Champions League-duel met FC Kopenhagen een strafschop te keren – het lijkt er dus zeer zeker niet op dat Garnacho kwaad in de zin had.

Dat is in elk geval niet hoe Onana het heeft opgevat. De sluitpost heeft zich op sociale media inmiddels gemeld. 'Mensen kunnen niet kiezen waar ik me door beledigd zou moeten voelen. Ik weet precies wat Garnacho bedoelde: macht en kracht. Deze zaak moet niet verder gaan.'

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.FA ook schorsingen opgelegd voor posts op sociale media die als discriminerend kunnen worden geïnterpreteerd, ook al werd in beide vonnissen meegenomen dat de voetballers niet de bedoeling hadden om mensen te kwetsen. headtopics.com

