Onana na 'racisme' teamgenoot: 'Anderen mogen niet bepalen wat ik beledigend vind'

26-10-2023 21:42:00 / Bron: VoetbalPrimeur

In Engeland is er momenteel ophef over een bericht dat Manchester United-aanvaller Alejandro Garnacho op X plaatste. Inmiddels is het bericht verwijderd, maar het ging om oud-Ajacied André Onana, waarbij twee emoji's van een gorilla waren geplaatst. Garnacho zou mogelijk geschorst kunnen worden na het voorval, zo meldt The Athletic.