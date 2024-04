Omar E.'nin mahkemesi başlıyor

Omar E. scheurde in september 2022 over bedrijventerrein Borchwerf bij Oud Gastel en botste op een auto met vijf mensen: vier van hen kwamen om het leven. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de zaak die deze maandag wordt behandeld in de rechtbank in Breda . Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.Bij het ongeluk kwamen twee moeders en twee kinderen uit Bosschenhoofd om het leven. Ze waren onderweg naar een restaurant op het bedrijventerrein.

Volgens de advocaat is het passeren van de haaientanden door de Toyota de aanleiding van het ongeval geweest. In de zaal klinkt wederom gezucht.De advocaat van Omar E. gaat uitgebreid alle bewijs langs. Hij benadrukt dat zijn cliënt inderdaad te hard heeft gereden, maar geen wegpiraat is. Hij benadrukt ook dat het ESP-systeem van de Mercedes een uitwijkende stuurbeweging van E. heeft belemmerd, waardoor hij juist recht op de Toyota afreed.

Erg ongewoon zoals gezegd, in deze fase van de rechtszaak. Maar het lijkt er op dat de rechters een volmondig 'ja' willen horen van de advocaat dat ook echt het hele en complete dossier is voorgehouden.De rechtbankvoorzitter citeert volop uit de getuigenverklaringen nu. Ooggetuigen die in het dossier zitten en door de politie zijn gehoord. Ze vraagt tussendoor aan de advocaat en verdachte nog of er vragen of opmerkingen zijn maar die hebben ze vooralsnog niet.

