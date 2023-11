Olympisch kampioene Elis Ligtlee kon niet genieten van medaille: 'Ik kreeg tien trappen na'

Op de Olympische Spelen in Rio in 2016 verbaasde baanwielrenster Elis Ligtlee vriend, vijand en zichzelf door een gouden medaille te winnen op het onderdeel keirin. Jarenlang kon ze echter nauwelijks naar de medaille kijken."In de krant stond dat ik veel te zwaar was en dat mijn titel geluk was. Ik kreeg tien trappen na, toen was het wel echt even gedaan."in het kader van de Week van Talent, live vanuit poppodium Burgersweeshuis in Deventer.

Die nasleep heeft nog steeds invloed, vertelt ze."Het heeft me echt gevormd als mens. Ik denk dat ik dat ook nooit meer kwijtraak. Ik heb een rugzak." Na de nare ervaringen rondom de Olympische Spelen besloot ze in 2018 vrij onverwacht te stoppen met wielrennen. Achteraf heeft ze daar geen spijt van, maar soms denkt ze wel eens dat ze door had moeten gaan:"Soms denk ik: ik had veel harder voor mezelf moeten zijn. Soms had ik het talent willen hebben om meer voor mezelf op te komen."Fietsen doet ze zelf nauwelijks meer, alleen op de elektrische moederfiets.

Inmiddels gaat het wel goed met haar. Ze is moeder van drie kinderen en werkt in de ouderenzorg."Als ik nu kijk, ben ik zoveel gelukkiger dan de laatste paar jaren van mijn fietscarrière. Dat is heel veel waard." Haar talent wordt ook doorgegeven:"Als ik mijn zoontje nu zie, bizar. Die kon op zijn tweede al fietsen en staan op de fiets."Elke zaterdag het beste van NPO Radio 1 in jouw mailbox. headtopics.com

Oranje klopt Schotland bij rentree Miedema en zet olympische droom voortOranje heeft vrijdag in Nijmegen een simpele 4-0-overwinning geboekt tegen Schotland in de Nations League. Door de zege blijft Nederland in de race voor een olympisch ticket. Vivianne Miedema maakte haar rentree na een zware kruisbandblessure. Lees verder ⮕

Groenewoud wint 1.500 meter in Heerenveen, verrassende Kiel ook naar wereldbekersIrene Schouten grijpt in Heerenveen naast een ticket op de schaatsmijl, net als vorig jaar. De olympisch kampioene op de 3.000, 5.000 meter en de massastart rijdt in Thialf naar de achtste tijd. Lees verder ⮕

Niet fitte Nuis mag naar wereldbekers op 1.500 meter, Roest de snelste in ThialfKjeld Nuis heeft zich zaterdag in Thialf op de 1.500 meter gewoon geplaatst voor de eerste wereldbekers. De olympisch kampioen was grieperig en twijfelde of hij kon starten, maar eindigde bij het kwalificatietoernooi als tweede achter Patrick Roest. Lees verder ⮕