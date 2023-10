Olympique Marseille verhoogt spanning in poule Ajax door zege op tiental AEK

Vítor Oliveira nam in de eerste helft de 1-0 van Marseille voor zijn rekening. Na rust gebeurde er van alles in Stade Vélodrome. Orbelín Pineda tekende voor de gelijkmaker, maar lang kon AEK daar niet van genieten. Doelman Cican Stankovic ging vlak daarna lelijk in de fout door de bal zomaar in Franse voeten te spelen. Hij corrigeerde dit met een grove overtreding, die hem op advies van de VAR een rode kaart opleverde. Amine Harit benutte de gegeven strafschop.

Ajax kan later op de avond die plek overnemen door ruim te winnen bij Brighton & Hove Albion. Deze wedstrijd wordt om 21.00 uur afgetrapt. Historische zege KÍ Klaksvík In de Conference League schreef KÍ Klaksvík voetbalgeschiedenis. De nietige club uit Faeröer won thuis met 3-0 van Olimpija Ljubljana. René Joensen, Páll Klettskard en Jakup Biskopstö Andreasen maakten de doelpunten. Het was de eerste zege van KÍ Klaksvík in de groepsfase.

