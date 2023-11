Olympique Lyon wil na aanval op spelersbus niet nog eens naar Marseille afreizen

De wedstrijd zal op een andere dag moeten worden ingehaald. Lyon is in ieder geval niet van plan om weer naar het Vélodrome af te reizen, zo laat algemeen directeur Vincent Ponsot weten. Volgens hem is het 'onmogelijk' om Marseille-Lyon in het stadion van de thuisploeg te spelen, alsof er niets is gebeurd. 'We willen dus op een neutraal veld spelen. Dat gaan we aanvragen', zegt Ponsot.

'We willen dat de veiligheid van onze spelers wordt gegarandeerd', vervolgt Ponsot. 'Zij moeten alleen bezig zijn met voetballen. We willen voorkomen dat onze spelers met angst zullen afreizen.' De LFP, de organisatie die de Ligue 1 organiseert, moet nog een datum vinden voor de nieuwe poging voor Marseille-Lyon. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want Marseille speelt Europees voetbal. De eerste midweek van december lijkt op dit moment de meest voor de hand liggende optie om het treffen in te halen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOSSPORT: Marseille-Lyon afgelast na aanval op spelersbus bezoekers, Lyon-coach gewondTrainer Fabio Grosso van Olympique Lyonnais raakt bij de bekogeling met stenen door fans van Olympique Marseille gewond.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Marseille-Lyon afgelast na aanval op spelersbus bezoekers, Lyon-coach gewondTrainer Fabio Grosso van Olympique Lyonnais raakt bij de bekogeling met stenen door fans van Olympique Marseille gewond.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Lyon-trainer Grosso raakt gewond bij bekogeling spelersbus in MarseilleOlympique Lyon-trainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt toen de spelersbus werd bekogeld bij aankomst in Marseille voor de uitwedstrijd tegen rivaal Olympique Marseille. Er werd met stenen gegooid naar de bus.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Marseille-Lyon afgelast na bizarre aanval op spelersbus, trainer Grosso gewondIn aanloop naar het beladen duel tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon kregen de bezoekers een bizar ontvangst bij het Stade Vélodrome. De spelersbus werd aangevallen en trainer Fabio Grosso werd in zijn gezicht geraakt. Door de gebeurtenis is de wedstrijd afgelast.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Marseille-Lyon afgelast: trainer Grosso gewond na bekogeling spelersbusLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NUSPORT: Lyon-trainer Grosso gewond bij bekogeling spelersbus, duel in Marseille afgelastOlympique Lyon-trainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt toen de spelersbus met onder meer stenen werd bekogeld bij aankomst in Marseille voor de uitwedstrijd tegen rivaal Olympique Marseille. Het duel is afgelast.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕